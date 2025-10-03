Marcopolo fecha parceria com Volvo Buses para vender ônibus na França e na Itália

(Reuters) - A Marcopolo anunciou nesta sexta-feira uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos na França e na Itália, o que classificou como um "passo decisivo" na retomada das suas operações comerciais naquele continente.

A companhia brasileira, referência na fabricação de carrocerias de ônibus, fabricará uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2, com variações conforme as necessidades dos operadores locais.

De acordo com a Marcopolo, a Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.