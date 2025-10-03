Ministério da Saúde registra 113 notificações de intoxicação por metanol em 5 Estados e DF

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que já contabiliza 113 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, das quais 11 foram confirmados e 102 estão sob investigação.

Nota da pasta divulgada nesta tarde aponta que além de São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, também foram registradas notificações na Bahia, no Paraná e no Mato Grosso do Sul.

O ministério também informa que São Paulo responde por mais de 90% dos registros, com 101 notificações -- 11 casos confirmados e 90 em investigação. Outros 6 incidentes estão sendo investigados em Pernambuco, 2 na Bahia, 2 no DF, 1 no Paraná e 1 no Mato Grosso do Sul.