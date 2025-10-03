Miran quer cortes agressivos nos juros, mas minimiza diferenças com outras autoridades do Fed

Miran disse que sua crença de que a política monetária precisa ser muito mais frouxa do que é agora se baseia em sua opinião de que as mudanças econômicas, principalmente na frente da imigração, sugerem que a chamada taxa de juros neutra diminuiu em relação ao que era. Isso significa que a política do Fed se tornou mais restritiva ao crescimento, disse Miran.

Miran falou no dia em que o governo deveria divulgar seu relatório de emprego, mas não o fez devido a uma paralisação criada pelo fracasso dos líderes eleitos em chegar a um acordo sobre o orçamento. Miran não expressou preocupação com a falta do relatório, observando que o banco central ainda tem tempo antes de sua próxima reunião, marcada para o final de outubro.

Miran é o mais novo diretor do Fed e, em uma situação altamente incomum, está de licença de um emprego na Casa Branca de Trump. Ele foi a favor de um corte de 0,5 ponto percentual na reunião de política monetária do Fed no mês passado, em que as autoridades decidiram por um corte de 0,25 ponto, levando a taxa de juros para 4% a 4,25%, buscando um equilíbrio entre reduzir a inflação ainda alta e, ao mesmo tempo, dar suporte a um mercado de trabalho enfraquecido.

A preferência de Miran por cortes agressivos nos juros o distancia da maioria das autoridades do Fed, especialmente porque uma ampla gama de presidentes de bancos regionais ainda está preocupada em reduzir os juros com a inflação bem acima da meta de 2% do Fed e com a expectativa de aceleração à medida que as tarifas do presidente Donald Trump afetam a economia.

INFLAÇÃO DE SERVIÇOS

Em entrevista à CNBC, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o banco central agora se encontra em "uma situação um pouco complicada", com dados recentes mostrando um aumento na inflação de serviços, enquanto a criação de empregos está enfraquecendo.