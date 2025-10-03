Petrobras abrirá propostas para plataformas de projeto em Sergipe em 15 de outubro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras deverá abrir as propostas em concorrência para a contratação de duas plataformas para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) em 15 de outubro, afirmou nesta sexta-feira a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

"Os licitantes pediram mais um tempinho. A gente deu mais 15 dias para eles", afirmou a diretora a jornalistas.

Baruzzi também explicou que a abertura dos envelopes para a contratação de navio plataforma para o campo de Albacora, na Bacia de Campos, acontece até o fim do ano, sem dar mais detalhes.