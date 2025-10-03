Petróleo tem perda semanal de 8% com possíveis altas de oferta da Opep+

Na semana, o Brent caiu 8,1%, a maior perda semanal em mais de três meses. O WTI caiu 7,4% na semana.

"O aumento esperado na produção da Opep+ e o oleoduto iraquiano/curdo que começa a fluir depois de ter sido fechado nos últimos dois anos está mantendo os vendedores presentes no petróleo", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

"O Hamas também está iniciando negociações com o governo Trump sobre um plano de paz. Acrescente-se a isso os dados baixistas de armazenamento da Administração de informação de Energia do início da semana e é difícil ser altista em relação ao petróleo no curto prazo", disse Kissler.

Oito países da Opep+ provavelmente aumentarão ainda mais a produção de petróleo no domingo, com o líder do grupo, a Arábia Saudita, pressionando por um grande aumento para recuperar a participação no mercado e a Rússia sugerindo um aumento mais modesto, disseram quatro pessoas com conhecimento das negociações da Opep+.

A oferta potencialmente maior da Opep+ e a desaceleração do funcionamento das refinarias globais de petróleo devido à manutenção e a uma queda sazonal na demanda nos próximos meses devem pesar sobre o sentimento do mercado, disseram os analistas.

(Reportagem de Robert Harvey e Sudarshan Varadhan)