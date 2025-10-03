Políticas industriais nacionais podem ser eficazes, mas trazem riscos, diz FMI

O capítulo, que examinou políticas industriais na União Europeia, China, Brasil e Coreia do Sul, concluiu que o apoio bem projetado e direcionado pode ajudar os setores, mas que os subsídios precisam ser cuidadosamente elaborados com objetivos claros e devem implementados juntamente com reformas estruturais. O estudo não incluiu dados sobre as recentes medidas de política industrial nos Estados Unidos.

A desaceleração global do crescimento, o aumento das tensões geopolíticas e as crescentes preocupações com os riscos às cadeias de suprimentos e à segurança energética levaram a um aumento acentuado das políticas industriais, que usam subsídios e outros benefícios para ajudar empresas específicas e impulsionar o crescimento, a criação de empregos e uma maior autossuficiência.

Um terço de todas as políticas industriais implementadas entre 2009 e 2022 foi voltado ao setor de energia, segundo o relatório.

Para serem bem-sucedidas, o FMI disse que as políticas industriais devem ser cuidadosamente avaliadas, recalibradas e buscar melhorar o ambiente geral de negócios.

O relatório não menciona os EUA, onde a administração do presidente Donald Trump adotou algumas ferramentas de política industrial nos últimos meses, incluindo a aquisição de participações acionárias em empresas com problemas, como a fabricante de chips Intel.

POLÍTICAS PODEM CUSTAR CARO