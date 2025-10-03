Preços de hotéis levam países a considerarem não comparecer à COP30 em Belém

Os organizadores da COP30 estão correndo para converter motéis, navios de cruzeiro e até igrejas em alojamentos para os 45.000 delegados previstos.

O Brasil optou por realizar as negociações do clima em Belém, que normalmente tem 18.000 leitos de hotel disponíveis, na esperança de que sua localização na borda da floresta amazônica chame a atenção para a ameaça que a mudança climática representa para esse ecossistema e seu papel na absorção dos gases causadores do aquecimento climático.

O ministro do Clima da Letônia, Kaspars Melnis, disse à Reuters que o país perguntou se seus negociadores poderiam participar por videochamada.

"Basicamente, já tomamos a decisão de que é muito caro para nós", disse Melnis. "É a primeira vez que é tão caro. Temos uma responsabilidade com o orçamento de nosso país."

Um segundo país do leste europeu, a Lituânia, também disse que pode ficar de fora depois de receber cotações de preços de acomodação superiores a US$500 por pessoa e por noite.

Um porta-voz do Ministério da Energia da Lituânia, que cuida dos assuntos climáticos, disse que a legitimidade e a qualidade das negociações seriam prejudicadas se os governos não pudessem comparecer por causa dos custos.