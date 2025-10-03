Presidente do BC do Japão alerta para incerteza global e mantém mercados em dúvida sobre próximo movimento

Mas ele disse que há várias incertezas em torno das perspectivas econômicas do Japão, como os sinais crescentes de fraqueza do mercado de trabalho nos Estados Unidos e o impacto esperado das tarifas mais altas dos EUA sobre os lucros das empresas japonesas.

"Se a incerteza em relação às economias estrangeiras e às políticas comerciais continuar alta, as empresas poderão enfatizar mais o corte de custos e enfraquecer seus esforços para refletir os aumentos de preços nos salários", disse Ueda em um discurso para líderes empresariais em Osaka nesta sexta-feira.

O iene enfraqueceu 0,3%, a 147,72 por dólar, depois dos comentários de Ueda, já que alguns os interpretaram como uma probabilidade menor de alta de juros em outubro

"Não houve nenhuma mudança clara na comunicação do Banco do Japão que sugerisse que ele está tentando estabelecer as bases para um aumento de juros em outubro", disse Shotaro Mori, economista sênior do SBI Shinsei Bank, prevendo que um aumento em dezembro é agora mais provável do que em outubro.

Os comentários vieram na esteira de uma paralisação do governo dos EUA que começou na quarta-feira, o que provavelmente atrasará a divulgação de dados econômicos importantes e complicará a decisão do Banco do Japão.

Embora qualquer atraso nos dados dos EUA seja um problema "sério", o banco central japonês avaliará outros dados disponíveis para compensar a perda, disse Ueda em uma coletiva de imprensa após o discurso.