Presidente do Fed de NY diz que bancos centrais devem se preparar para inesperado

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que mudanças imprevisíveis são inevitáveis e que os bancos centrais precisam estar cientes disso e ter estratégias para operar nesses ambientes.

Os comentários de Williams, que foram feitos em discurso preparado para um evento em Amsterdã, não abordaram as perspectivas da política monetária dos Estados Unidos. Williams atua como vice-presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto, que estabelece as taxas de juros dos EUA. O colegiado reduziu os juros norte-americanos no mês passado, com as autoridades tentando compensar os riscos crescentes para o mercado de trabalho do país.