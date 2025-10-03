Produção da indústria do Brasil cresce mais que o esperado em agosto após período de fraqueza

Esse foi o maior avanço mensal desde março, quando a produção das fábricas cresceu 1,7%. Nos quatro meses seguintes o setor apresentou queda da produção em três deles, sendo que em junho expandiu apenas 0,1%, e acumulou nesse período perda de 1,2%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostrou ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção teve recuo de 0,7%, contra expectativa de queda de 0,8%.

De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, a base de comparação depreciada é um fator importante para entender o resultado positivo na comparação com julho, bem como o perfil disseminado de taxas positivas.

Macedo destacou ainda que houve menções nos questionários da pesquisa a impactos sobre a produção de alguns setores das tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros que entraram em vigor no início de agosto.

"Isso a gente vê em madeira, estética, móveis e outros", disse ele, afirmando no entanto que não é possível quantificar isso no resultado final. "Como o setor industrial vai se comportar até o fim do ano temos que ver", completou.

Analistas consideram que os impactos do tarifaço sobre a atividade econômica brasileira como um todo devem ser moderados.