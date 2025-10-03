Rússia não pensa em proibir que produtores exportem diesel, diz ministério

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Energia da Rússia não está considerando atualmente proibir que os produtores exportem diesel, disse nesta sexta-feira.

A Rússia está enfrentando escassez de combustível após uma série de ataques ucranianos às suas refinarias.

No início desta semana, a Rússia impôs uma proibição parcial às exportações de diesel, abrangendo combustível marítimo e outros, para revendedores, enquanto os produtores permanecem isentos.