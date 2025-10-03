Setor de serviços dos EUA fica estagnado com desaceleração de novos pedidos, mostra ISM

O ISM disse que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) não manufatureiro caiu para 50 no mês passado, o nível de equilíbrio, de 52,0 em agosto. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI de serviços diminuiria para 51,7. O setor de serviços é responsável por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA.

As tarifas sobre as importações corroeram o sentimento empresarial, restringindo a atividade nos setores de serviços e industrial. A medida da pesquisa de novos pedidos recebidos pelas empresas de serviços caiu de 56,0 em agosto para 50,4.

Tanto os pedidos em atraso quanto os pedidos de exportação permaneceram fracos. Embora um indicador de emprego no setor de serviços tenha subido de 46,5 para 47,2 em agosto, esse foi o quarto mês consecutivo em que ele ficou em território de contração. Isso se alinha com outros dados que sugerem que o mercado de trabalho está estagnado.

A demanda por trabalhadores diminuiu. Os economistas atribuem esse fato à incerteza decorrente das tarifas, bem como ao aumento da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a repressão a imigrantes reduziu a oferta de mão de obra, criando uma dinâmica que deixou o mercado de trabalho paralisado.

Economistas preveem que a fraqueza do mercado de trabalho estimule o Federal Reserve a cortar a taxa de juros este mês. O banco central dos EUA retomou a política de afrouxamento em setembro, cortando sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base para a faixa de 4,00% a 4,25%, para ajudar o mercado de trabalho.

Com os efeitos inflacionários totais das tarifas ainda a serem sentidos, um corte na taxa não é garantido. A medida da pesquisa do ISM de preços pagos pelas empresas subiu de 69,2 em agosto para 69,4.