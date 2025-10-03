Taxas dos DIs sobem ainda com fiscal no foco

Na quinta-feira os rumores de que o governo Lula estaria estudando a possibilidade de um programa federal para implementar a tarifa zero no transporte coletivo deram força às taxas no Brasil, com investidores temendo uma explosão das despesas fiscais mirando 2026, ano eleitoral.

Nesta sexta-feira, ainda que não haja novidades sobre o assunto, a curva a termo segue refletindo uma postura mais cautelosa dos investidores em relação à política fiscal.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção industrial brasileira subiu 0,8% em agosto ante o mês anterior e cedeu 0,7% em relação a agosto do ano passado. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,3% na variação mensal e de queda de 0,8% na base anual.

Nos Estados Unidos, com a paralisação parcial do governo em função da falta de acordo entre republicanos e democratas sobre o Orçamento, a tão esperada divulgação do relatório de emprego payroll não ocorrerá nesta sexta-feira. Ainda assim, investidores seguem à espera de mais cortes de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

Às 9h36 o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento -- mostrava estabilidade, a 4,086%.

