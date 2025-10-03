Taxas dos DIs sobem novamente com receios do mercado sobre a área fiscal

Nesta sexta-feira, ainda que não haja novidades sobre o assunto, a curva a termo seguiu refletindo uma postura mais cautelosa dos investidores em relação à política fiscal, conforme profissionais ouvidos pela Reuters.

Em função disso, as taxas dos DIs chegaram a subir mais de 10 pontos-base durante a manhã, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries estivessem acomodados naquele momento.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,515%, em alta de 6 pontos-base ante o ajuste de 13,457% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,425%, ante o ajuste de 13,368%.

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,67%, com elevação de 3 pontos-base ante 13,64%.

Além do receio de que o governo tome medidas que piorem as contas públicas antes das eleições, profissionais citavam o fato de que o projeto de lei que garante isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil por mês, aprovado na Câmara na quarta-feira, pode ter um impacto ainda maior, em meio a temores de que o beneficio possa ser estendido no Senado, isentando uma faixa de renda maior.

Ainda que a concessão do benefício ampliado exija o estabelecimento de mais contrapartidas na própria lei, há dúvidas sobre de onde poderiam vir os recursos.