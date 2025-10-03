Veja prazos das tarifas e principais eventos futuros da guerra comercial de Trump

(Reuters) - A estratégia tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, injetou incerteza nos mercados financeiros globais, exacerbada por contestações legais às taxas e pela pressão de Trump por acordos comerciais bilaterais.

O decreto de Trump sobre tarifas "recíprocas" para exportações de 69 parceiros comerciais, listando taxas de importação mais altas de 10% a 41%, entrou em vigor em 7 de agosto, elevando a taxa média de importação dos EUA para a mais alta em um século.

A última rodada de impostos inclui uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados e uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados, à medida que Trump intensifica os esforços para remodelar o comércio global.