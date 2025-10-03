Vice-chair do Fed repete que mercado de trabalho dos EUA pode enfrentar estresse se não tiver apoio

"Vejo os riscos para o emprego como inclinados para o lado negativo e os riscos para a inflação para o lado positivo", sendo que o corte de 0,25 ponto na taxa de juros na última reunião do Fed foi apropriado como uma forma de apoiar o mercado de trabalho com uma política monetária ligeiramente mais flexível, "mantendo uma abordagem equilibrada para promover nossos objetivos de mandato duplo", disse Jefferson.

Ele não indicou se é favorável a um novo corte de 0,25 ponto na reunião do Fed no final deste mês.

Ele também observou que estava falando sem os dados de empregos de setembro que, devido à atual paralisação do governo dos EUA, não foram anunciados nesta sexta-feira como era previsto.

"Isso é menos do que o ideal", disse Jefferson, acrescentando que ele não se "concentra em um único dado" para decidir sobre a política monetária.