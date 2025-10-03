Wall St abre em alta com expectativas de corte de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com o otimismo sobre um iminente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve impulsionando o sentimento no último pregão de uma semana que registrou volatilidade devido à paralisação do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,14% na abertura, para 46.583,95 pontos. O S&P 500 ganhava 0,10%, a 6.722,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,18%, para 22.886,157 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)