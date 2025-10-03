Wall St atinge máximas recordes intradiários com expectativas de cortes de juros

Agora ele foi adiado, deixando para os investidores outros indicadores que sugerem um abrandamento no mercado de trabalho, mantendo vivas as apostas em um corte iminente dos juros.

Juntamente com a força do setor de tecnologia, o otimismo tem ajudado até agora os investidores a ignorar o impasse federal. Os três principais índices estão a caminho de registrar ganhos semanais se os níveis atuais se mantiverem.

"O mercado está se concentrando em algumas coisas diferentes em vez da paralisação. Uma delas é o otimismo com relação à IA que vimos nos últimos dias, e os dados que foram divulgados esta semana são bastante favoráveis à possibilidade de o Fed cortar os juros", disse Veronica Willis, estrategista de investimentos globais do Wells Fargo Investment Institute.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,59%, para 46.794,89 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,18%, a 6.727,44 pontos, e o Nasdaq Composite perdia 0,03%, para 22.836,64 pontos.