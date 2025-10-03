Weg amplia atuação em recarga de veículos elétricos e mira Europa

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg deve começar a vender na Europa no início do próximo ano recarregadores de bateria de veículos elétricos fabricados na região, expandindo a área de negócios da empresa nesse mercado que segue em transformação no Brasil, mas que já se encontra consolidado em regiões maduras.

"Começamos a operação de 'ev charge' na Europa e, a partir do ano que vem, já teremos produtos no mercado fabricados na Europa seguindo o padrão da linha Wemob e adaptados às legislações locais", afirmou o diretor superintendente de digital e sistemas da Weg, Carlos Grillo, em apresentação da companhia nesta sexta-feira.

Nos Estados Unidos, a Weg tem focado em veículos "vocacionais", como os utilizados por operadores de aeroportos, disse o executivo, citando um início de expansão global da companhia brasileira no segmento de recarregamento de veículos elétricos.