OPEP+ opta por um aumento modesto da produção de petróleo com temores de excesso de oferta

A mudança na política, após anos de cortes, foi projetada para recuperar a participação de mercado de rivais, como os produtores de xisto dos EUA.

EXCESSO DE OFERTA

Os preços do Brent caíram abaixo de US$ 65 por barril na sexta-feira, já que a maioria dos analistas prevê um excesso de oferta no quarto trimestre e em 2026 devido à demanda mais lenta e ao aumento da oferta dos EUA.

Os preços estão sendo negociados abaixo dos picos deste ano, de US$ 82 por barril, mas acima dos US$ 60 por barril registrados em maio.

No período que antecedeu a reunião, a Rússia e a Arábia Saudita, os dois maiores produtores do grupo OPEP+, tinham opiniões diferentes, segundo fontes.

A Rússia estava defendendo um aumento modesto da produção, igual ao de outubro, para evitar pressionar os preços do petróleo e porque teria dificuldades para aumentar a produção devido às sanções impostas por sua guerra na Ucrânia, disseram duas fontes nesta semana.