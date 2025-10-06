Ações de Hong Kong caem antes de feriado; mineradoras acompanham alta dos metais

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta segunda-feira, com alguns investidores travando ganhos com a recente alta do mercado, enquanto outros preferiram ficar de fora antes do feriado local de terça-feira.

No fechamento, o Índice Hang Seng, referência de Hong Kong, caiu 0,67%, marcando a segunda sessão de queda.

As ações do Índice Hang Seng de Automóveis lideraram o declínio, caindo 1,13%, com a Li Auto em queda de 3,3%, a Xpeng recuando 1,8% e a Leapmotor perdendo 0,6%.