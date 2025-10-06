Assembleia do GPA elege novo conselho de administração sem Iabrudi

SÃO PAULO (Reuters) -A assembleia de acionistas do GPA elegeu nesta segunda-feira uma nova composição do conselho de administração sem a presença do veterano Ronaldo Iabrudi, segundo ata da reunião divulgada pela companhia ao mercado.
O empresário André Coelho Diniz, da rede mineira de supermercados Coelho Diniz se manteve como membro independente.
O presidente-executivo, Marcelo Pimentel, também permaneceu como integrante do colegiado, que segue tendo nove membros, segundo ata.
A companhia afirmou que a eleição das cadeiras de presidente e vice-presidente do conselho de administração se dará na primeira reunião do colegiado em data ainda a ser marcada.
As ações do GPA encerraram o dia em alta de 2,08%, cotadas a R$3,93. O Ibovespa encerrou em baixa de 0,4%.
(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier e Alexandre Caverni)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.