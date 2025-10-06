Aumento do risco de ficar abaixo da meta sustenta leve corte nos juros, diz economista-chefe do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Mudanças no perfil de risco da inflação da zona do euro terão impacto sobre as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e um aumento na chance de não atingir a meta firmaria as justificativas para uma "leve" redução nos custos de empréstimos, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta segunda-feira.

O BCE reduziu as taxas de juros em 2 pontos percentuais no ano até junho, mas tem optado pela manutenção desde então, e as autoridades estão agora debatendo se devem reduzir ainda mais ou se devem manter a taxa atual de 2%, uma vez que a inflação está agora dentro da meta.

"As mudanças na distribuição de riscos também serão importantes para nossas decisões sobre os juros: um aumento na probabilidade ou na intensidade dos fatores de risco de baixa fortaleceria o argumento de que uma taxa de juros ligeiramente mais baixa poderia proteger melhor a meta de inflação de médio prazo", disse Lane em um discurso em Frankfurt.