BC do Japão mantém visão econômica cautelosamente otimista e alerta sobre incerteza salarial

No entanto, os gerentes das agências regionais do banco central apontaram para a incerteza persistente sobre o impacto das tarifas, o que estava levando algumas empresas a adiar seus planos de gastos, de acordo com um resumo da reunião.

"Os aumentos salariais provavelmente continuarão como uma tendência, devido à escassez estrutural de mão de obra. Mas é difícil saber o que acontecerá nas negociações salariais do próximo ano, já que o impacto das tarifas sobre os lucros das empresas só começará a aparecer a partir de agora", disse Kazuhiro Masaki, gerente da filial do Banco do Japão em Osaka, em uma coletiva de imprensa.

"Neste estágio, é difícil dizer quando exatamente teremos um conhecimento mais claro sobre o impacto das tarifas."

A reunião dos gerentes das agências foi realizada depois que o partido governista escolheu Sanae Takaichi como sua nova líder no sábado, abrindo caminho para que ela se torne a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão.

A avaliação estará entre os fatores que o banco central levará em conta para decidir se aumentar a taxas de juros ou se vai mantê-la em 0,5%, em sua próxima reunião, nos dias 29 e 30 de outubro.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse recentemente que gostaria de estudar mais dados para avaliar se as empresas podem resistir ao impacto das tarifas dos EUA e continuar aumentando os salários e os gastos de capital.