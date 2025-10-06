Boeing e Airbus descartam possibilidade de novos projetos de jatos

Os executivos fizeram os comentários em ocasiões separadas durante um evento da ISTAT em Praga, nesta segunda-feira.

As duas principais fabricantes de aviões do mundo enfrentam uma demanda recorde por modelos de corredor único, como o Boeing 737 e o Airbus A320. Ambos foram desenvolvidos há décadas, mas foram renovados com novos motores em meados da década passada.

BOEING "NÃO ESTÁ PERTO DE LANÇAR" NOVO AVIÃO

A questão de quando a Boeing lançará um projeto totalmente novo é um dos principais dilemas enfrentados pelo setor aeroespacial, embora a maioria dos analistas concorde que é improvável um lançamento antes do final desta década.

No início deste ano, o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, reuniu-se com a Rolls-Royce para discutir um novo motor, de acordo com o WSJ.

"Nunca deixamos de analisar novas tecnologias, mas também não estamos perto de lançar um novo avião", disse Hulst, vice-presidente de marketing comercial da Boeing, na conferência ISTAT.