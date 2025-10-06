Brasil pode não cumprir prazo de elevar mistura de biodiesel em março de 2026, diz MME

"É possível que a gente não consiga cumprir este prazo em março, é altamente desafiador, a gente tem alguns passos a dar até que a gente possa fechar o entendimento, um relatório, que materialize essa realidade técnica", disse ele, durante evento do BiodieselBR.

A possível postergação do prazo pode impactar principalmente a indústria de óleo de soja, matéria-prima que chega a responder por mais de 75% da produção de biodiesel no Brasil.

A mistura de B15 em 2025, que deveria ter entrado em vigor em março deste ano, foi implementada somente em agosto, com o governo citando preocupações inflacionárias no início do ano.

Segundo o diretor do ministério, a pasta tem que buscar cumprir o que está na Lei do Combustível do Futuro, fazendo esforços para isso, mas a legislação também exige que a alta da mistura seja condicionada à viabilidade técnica.

A lei estabelece alta gradual da mistura, de 1 ponto percentual por ano, podendo chegar a 20% até 2030.

Arraes disse ter ficado "feliz" de saber que o setor produtivo de biodiesel tem tido boa relação com entidades representativas das indústrias de peças de veículos e automotiva, para que eventualmente os testes possam ser mais céleres.