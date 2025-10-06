Brasil tem superávit comercial acima do esperado em setembro e governo eleva projeção do saldo anual

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$2,990 bilhões em setembro, uma queda de 41,1% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira.

O saldo, que sofreu o impacto da importação de uma plataforma de petróleo, veio acima de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$2,650 bilhões para o mês.

As exportações brasileiras somaram US$30,531 bilhões no mês passado, uma alta de 7,2% em relação a setembro de 2024 e valor recorde para setembro, a despeito de uma queda de 20,3% das vendas para os EUA, em meio à cobrança de tarifas mais elevadas.