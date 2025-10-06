BRK Ambiental emite R$1,5 bi em debêntures para reduzir dívidas

(Reuters) - A empresa de saneamento BRK Ambiental Participações disse na noite de sexta-feira que celebrou contrato para realizar emissão de debêntures no valor total de R$1,5 bilhão com prazo de cinco anos.

Conforme fato relevante, a companhia informou que os valores da sua 14ª emissão serão usados para o prepagamento de dívidas como parte de uma estratégia de "alongamento do perfil da dívida e redução do custo financeiro".

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)