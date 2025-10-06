Bruno Le Maire não é mais conselheiro da ASML, diz empresa

Por Nathan Vifflin

(Reuters) - O ex-ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, não é mais conselheiro da ASML, disse à Reuters um porta-voz da fabricante holandesa de equipamentos para chips nesta segunda-feira.

Le Maire, que estava prestes a se tornar ministro da Defesa no último governo francês, que entrou em colapso poucas horas depois de ser nomeado no domingo, foi nomeado conselheiro especial da diretoria executiva da ASML em 2024.