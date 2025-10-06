Colapso do governo provoca maior queda das ações francesas em mais de um mês

As ações francesas caíram 1,4%, marcando sua maior queda em um dia desde agosto e interrompendo uma sequência de seis dias de ganhos depois que Lecornu renunciou abruptamente poucas horas depois de revelar seu novo gabinete.

Os rendimentos dos títulos franceses subiram, com a nota de 10 anos atingindo um pico de uma semana, enquanto o euro enfraqueceu.

Os investidores continuam cautelosos com a saúde fiscal da França, já que o país tem o maior déficit orçamentário da zona do euro - quase o dobro do limite de 3% da UE.

As ações francesas de luxo foram atingidas, com a LVMH, a EssilorLuxottica e a Hermès caindo mais de 2,3% cada.

Os bancos também sofreram o impacto, com o SocGen e o BNP Paribas caindo 3,2% e 4,2%, respectivamente.

A instabilidade política tem assolado a França desde a reeleição do presidente Emmanuel Macron em 2022, sem que nenhum partido tenha maioria parlamentar.