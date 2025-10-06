Dólar passa a ceder ante o real com mercado à espera de Galípolo

Às 9h57, o dólar à vista tinha baixa de 0,21%, a R$5,3235 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,20%, a R$5,3675.

No Japão, a expectativa de que Sanae Takaichi se torne a próxima primeira-ministra penalizava o iene ante o dólar. Já o euro cedia ante o dólar após o novo primeiro ministro francês, Sébastien Lecornu, renunciar apenas algumas horas após a formação de seu gabinete.

Neste cenário, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes, entre elas o iene e o euro -- subia 0,13%, a 98,240.

As cotações no Brasil, no entanto, se descolavam um pouco do exterior nesta manhã, com o dólar oscilando em leve baixa. Os agentes aguardam para as 10h30 participação de Galípolo em evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso, no qual falará sobre a economia brasileira frente ao novo cenário externo.

Às 11h30 o Banco Central realizará leilão de 40.000 contratos de swap para rolagem do vencimento de 3 de novembro.