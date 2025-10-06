Embraer vende 4 aviões C-390 Millennium para Suécia em contrato com opção para mais 7

(Reuters) - A Embraer divulgou que o Reino da Suécia adquiriu nesta segunda-feira quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium da companhia, dentro de um programa europeu de aquisição em conjunto com a Holanda e a Áustria.

O contrato inclui sete opções de compra adicionais, segundo a companhia brasileira, acrescentando que o negócio abre caminho para futuras aquisições por outras nações europeias.

Com a aquisição, afirmou a Embraer, a Suécia se torna mais um membro da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a se juntar à parceria estratégica já estabelecida pela Holanda e Áustria, que encomendaram coletivamente nove C-390s em 2024.