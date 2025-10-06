Faixa de risco da inflação da zona do euro se estreitou, diz Lagarde

FRANKFURT (Reuters) - A faixa de risco em torno da inflação da zona do euro se estreitou, mesmo que a perspectiva continue mais incerta do que o normal, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

"Podemos dizer que o processo desinflacionário chegou ao fim", disse Lagarde a parlamentares europeus em Estrasburgo.

"A perspectiva para a inflação da zona do euro continua mais incerta do que o normal, com um ambiente ainda volátil de política comercial global responsável por riscos tanto de alta quanto de baixa", disse Lagarde. "Ao mesmo tempo, com a chegada de novas informações, a gama de riscos em ambos os lados se estreitou."