GPA recebe indicação de Gouveia Roldão para eleição do conselho

(Reuters) - O GPA disse na noite de domingo que recebeu de seu acionista Ricardo Maciel de Gouveia Roldão a sua própria indicação como candidato para a eleição do conselho de administração, conforme comunicado ao mercado.

Gouveia Roldão, que detém 1,85% do capital da companhia, é fundador da rede de atacarejo Roldão Atacadista e anteriormente atuou como presidente da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço entre 2014 e 2018, informou o GPA.

A eleição do novo conselho para a dona da rede de supermercados Pão de Açúcar está prevista para esta segunda-feira, quando ocorre uma assembleia geral extraordinária convocada a pedido da família Coelho Diniz.