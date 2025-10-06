Haddad diz que tensões entre Brasil e EUA não tem razão para prosperar

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira acreditar que as tensões comerciais e políticas entre os Estados Unidos e o Brasil não devem se sustentar por mais tempo.

"Do anúncio do tarifaço para cá, muita informação chegou", disse Haddad em entrevista à TV Record. "Então, eu realmente não acredito que essa tensão vai prosperar. Não tem razão para prosperar."

O ministro afirmou ainda que a ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, mais cedo foi tranquila e que, conforme mais informações corretas chegarem aos EUA, a questão deve se normalizar.