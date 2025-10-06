Ibovespa recua com realização de lucros, mas Vale e Embraer atenuam perda

Após renovar máximas em setembro, quando ampliou a alta em 2025 para cerca de 22%, o Ibovespa tem mostrado correção negativa em outubro, com um declínio de 1,8% acumulado até o momento.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em um movimento de realização de lucros que tem como suporte principal os 141.300 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo.

Do lado da alta, acrescentaram no relatório Diário do Grafista, a primeira resistência está em 146.000 antes da máxima deixada em 147.578 pontos. Caso consiga superá-la, o movimento de subida retomará em direção aos 150.000 e 165.000 pontos.

"Em nossa visão, adiamos e ficamos descolados do momento internacional que é de buscar novas máximas. Agora, temos menos ações em tendência de alta e o cenário de alta seletiva...fica mais evidente neste momento."

Em Wall Street, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes de fechamento, com negociações de ações de empresas relacionadas à inteligência artificial impulsionando o otimismo de investidores, mesmo com a paralisação do governo dos Estados Unidos se estendendo pelo sexto dia.

Na visão do estrategista Felipe Paletta, da EQI Research, a bolsa reflete apropriação de ganhos conquistados nas últimas semanas, marcadas por um ambiente global bastante movimentado.