IGet mostra alta de 9,4% nas vendas no varejo no Brasil em setembro

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 9,4% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado, mas apenas 0,1% ante agosto, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Departamento Econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve expansão de 14% ano a ano de 0,2% na comparação mensal, segundo o relatório publicado nesta segunda-feira.