Intercement apresenta novo plano de recuperação

(Reuters) - A Intercement Brasil disse na noite de domingo que apresentou uma nova versão do seu plano de recuperação judicial, em conjunto com outras empresas do grupo, que passará por votação na assembleia geral de credores nesta segunda-feira, conforme fato relevante.

A empresa disse que o plano reflete um acordo feito com um grupo de credores financeiros e preserva as condições de pagamento oferecidas aos fornecedores.

O novo plano inclui a venda de títulos da cementeira argentina Loma Negra equivalente a US$500 milhões, além do resgate e recompra de participação da holding Mover, que controla a Intercement, mediante pagamento de R$450 milhões após a capitalização.