Mercado volta a se apegar à questão fiscal para operar nos DIs

O receio é de que esta seria apenas a "ponta do iceberg", nas palavras de uma analista ouvida pela Reuters, e que o governo poderia multiplicar os gastos públicos para garantir a reeleição de Lula em 2026.

Na sexta-feira as taxas seguiram em alta, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries mostrassem acomodação durante praticamente todo o dia.

Profissionais ouvidos pela Reuters tinham diferentes interpretações sobre como a questão do transporte gratuito ganhou força a ponto de afetar a curva brasileira, uma vez que não houve anúncio ou discussão pública sobre o tema no governo federal.

Um dos pontos citados foi que a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte havia marcado para votar em primeiro turno, na tarde de sexta-feira, o projeto de lei nº 60/2025, conhecido como "PL do Busão 0800", que estabelece a gratuidade no transporte público da capital mineira.

O projeto mineiro não tinha, em tese, impacto fiscal, já que o custo seria bancado por uma nova taxa paga por empresas que empregam mais de nove funcionários -- um tema polêmico por natureza, por envolver o custo empresarial. Mas a proximidade da votação do PL em Belo Horizonte -- que foi na sexta-feira rejeitado na votação de primeiro turno e, com isso, arquivado -- acabou funcionando como gatilho para o mercado operar na quinta-feira.

O movimento foi reforçado por uma nota publicada no Diário do Grande ABC na quarta-feira, mas que circulou largamente pelas mesas de operação na quinta. Conforme a nota, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) afirmou que Lula determinou a preparação de estudos para o lançamento da proposta de transporte gratuito ainda este ano.