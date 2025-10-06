Mota Engil fecha contrato de R$4,4 bi com Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - A Mota Engil assinou por meio de sua subsidiária Empresa Construtora Brasil (ECB) contrato com a Petrobras estimado em R$4,4 bilhões, informou a companhia portuguesa nesta segunda-feira.

O novo contrato, com duração estimada de 50 meses, envolve projeto, construção, montagem, comissionamento, operação assistida e integração com a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro.

A Petrobras também firmou com a ECB uma extensão de cinco meses de um contrato atual, no valor de R$200 milhões, que inclui a prestação de serviços de coleta, beneficiamento, disposição final e descarte para as linhas flexíveis dos "armazéns submarinos" da Bacia de Campos, afirmou a Mota Engil.