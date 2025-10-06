Paralisia política da França gera novos alertas sobre nota de crédito do país

Isso o torna o primeiro-ministro de vida mais curta na história moderna da França, em um momento em que a terceira maior economia da Europa tem um déficit fiscal de quase o dobro do limite de 3% da União Europeia e uma relação dívida/PIB que se aproxima de 115%.

A Fitch, que se tornou a primeira grande agência a rebaixar a França para a faixa de classificação A no mês passado, disse que o cenário político altamente incerto ressaltou "o escopo limitado para uma consolidação fiscal substancial" que a França tem atualmente.

"Uma falha na implementação de medidas de consolidação fiscal, ou um aumento persistente nos custos de financiamento, que mantenha a dívida pública em uma trajetória ascendente no médio prazo, poderia aumentar a pressão negativa sobre a classificação", acrescentou.

A S&P Global, que tem um rating negativo -- na prática um alerta sobre um rebaixamento -- em sua classificação AA- da França, apontou para uma análise publicada no mês passado, segundo a qual os gastos do governo da França, com 57% do PIB, são os mais altos de todos os países que ela classifica globalmente.

"O desafio mais urgente será convencer os membros do fragmentado Parlamento da França a aceitar um orçamento que permita ao país cumprir suas obrigações com os tratados da UE", acrescentou a análise da S&P, referindo-se à manutenção de um déficit de 3% do PIB.

Os mercados de dívida franceses ficaram sob pressão renovada após a renúncia de Lecornu, com os custos de empréstimo de referência perto de ultrapassar novamente os da Itália e o preço do seguro de sua dívida continuando a subir.