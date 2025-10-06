Petróleo sobe depois que Opep+ aumenta produção menos que o esperado

"O mercado acha que a quantidade real de petróleo que chegará ao mercado é muito menor do que a anunciada, uma vez que alguns dos membros da Opep+ já estão produzindo em sua capacidade", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e de alguns produtores menores, disse que aumentaria a produção a partir de novembro em 137.000 barris por dia, igualando o número de outubro, em meio à preocupação persistente sobre um excesso de oferta iminente.

No período que antecedeu a reunião, fontes disseram que, embora a Rússia estivesse defendendo um aumento de 137.000 bpd para evitar pressionar os preços, a Arábia Saudita teria preferido o dobro, o triplo ou até quatro vezes mais para recuperar rapidamente a participação no mercado.

A modesta atualização da produção também ocorre em um momento de aumento das exportações venezuelanas, da retomada dos fluxos de petróleo curdos via Turquia e da presença de barris não vendidos do Oriente Médio para carregamento em novembro, disse o analista da PVM Oil Associates, Tamas Varga.

A Arábia Saudita manteve inalterado o preço oficial de venda do petróleo Arab Light que vende para a Ásia.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Seher Dareen em Londres, Emily Chow em Cingapura)