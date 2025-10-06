Redução da dispersão da inflação se concentra em bens e BC vê juros restritivos por tempo prolongado, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a dispersão da inflação tem recuado após atingir nível "bastante elevado" em abril, mas que esse processo tem sido concentrado nos preços de bens, com a inflação de serviços seguindo em nível incompatível com a meta.

"A dispersão que a gente tem da inflação era bastante evidente em abril", comentou Galípolo, acrescentando que o cenário atual é de redução desta dispersão. "(Mas) ainda enxergamos a inflação de serviços em um patamar incompatível com o atendimento da meta", acrescentou.

Ele destacou que as expectativas de inflação do mercado apontam para uma inflação acima da meta até 2028, segundo o relatório Focus, um indicativo "bastante incômodo" para o BC.