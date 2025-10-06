Risco de inflação da zona do euro está diminuindo, mas corte de juro ainda é possível, dizem membros do BCE

"Mudanças na distribuição de riscos também serão importantes para nossas decisões sobre os juros: um aumento na probabilidade ou na intensidade dos fatores de risco negativos fortaleceria o argumento de que uma taxa de política monetária ligeiramente mais baixa poderia proteger melhor a meta de inflação de médio prazo", disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, em um discurso em Frankfurt.

"Como alternativa, um aumento na probabilidade ou na intensidade dos fatores de risco de alta indicaria que a manutenção da taxa de política atual seria apropriada no curto prazo."

No entanto, a presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou que o risco de não atingir a meta de 2% está diminuindo, embora as tensões comerciais com os Estados Unidos mantenham as perspectivas incertas.

"Com a chegada de novas informações, a gama de riscos de ambos os lados diminuiu", disse Lagarde aos parlamentares em Estrasburgo.

Os mercados financeiros não veem praticamente nenhuma chance de outro corte na taxa de juros este ano e os comentários de Lagarde e do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, apenas reforçaram essas expectativas.

"Poderíamos dizer que os riscos para a inflação estão equilibrados e que nossas projeções, que mostraram que o objetivo da estabilidade de preços pode ser garantido de alguma forma, estão sendo cumpridas até certo ponto", disse de Guindos em um evento em Madri.