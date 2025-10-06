Sabesp vê compra da Emae como estratégica e prevê conclusão no início de 2026

Em teleconferência para comentar o negócio anunciado no domingo, o diretor financeiro da Sabesp, Daniel Szlak, disse que a companhia pôde tomar "ação rápida", ao ser abordada por credores da Emae há algumas semanas, porque já havia estudado os ativos da geradora no passado.

"Esse negócio foi originado de forma passiva, fomos abordados por credor, em um período de três a quatro semanas pudemos chegar a um acordo... Nossa expectativa é que as aprovações regulatórias ocorrerão até o fim do ano, e esperamos fechar (a operação) no primeiro trimestre de 2026", disse o CEO da Sabesp, Carlos Piani.

O acordo entre Sabesp e Vórtx ocorreu em meio a um vencimento antecipado de debêntures emitidas pelo fundo controlador Phoenix, do empresário Nelson Tanure, que estavam garantidas por ações da geradora de energia, conforme informações divulgadas pela Emae no domingo. Em comunicado, a Emae afirmou que "não participou das negociações nem das transações mencionadas".

Ainda que a transação não tenha sido motivada por ação da Sabesp, a companhia de saneamento se beneficia da compra principalmente pelos ativos da Emae relacionados à gestão de recursos hídricos.

Privatizada pelo Estado de São Paulo no ano passado, a Emae tem usinas hidrelétricas e também opera o sistema hidrológico da Bacia do Alto Tietê. Sua infraestrutura inclui os reservatórios Guarapiranga e Billings, que abastecem uma parcela da água fornecida pela Sabesp na região metropolitana paulista.

Segundo a Sabesp, Billings é o maior reservatório da região e atualmente "subutilizado", sendo que as obras do programa Integra Tietê permitirão a expansão do uso pela companhia de saneamento até 2027.