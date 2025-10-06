Shopee inaugura centro de distribuição em SP, seu 14° no país

Doze dos 14 centros de distribuição da Shopee no Brasil são no modelo cross-docking, enquanto outros dois são "fulfillment", em que há a estocagem dos produtos.

A Shopee disse que o novo centro de distribuição terá o maior sistema automatizado de classificação de produtos dentre suas operações no país, com capacidade para processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

O diretor de expansão da Shopee no país, Rafael Flores, disse em comunicado à imprensa que a decisão de lançar o centro de distribuição neste período do ano, que antecede Black Friday e Natal, foi estratégica, diante do típico aumento de pedidos nesse período.