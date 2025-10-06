Taxas dos DIs caem com Galípolo reafirmando busca da meta e telefonema entre Lula e Trump

Apesar do avanço firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,465% no fim da tarde, ante o ajuste de 13,522% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,36%, ante o ajuste de 13,43%.

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,660%, ante 13,666%.

As taxas dos DIs chegaram a oscilar em alta nos vértices mais longos da curva na abertura da sessão, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, mas ainda pela manhã elas perderam força e migraram para o território negativo. Os comentários de Galípolo e o telefonema entre Lula e Trump contribuíram para o movimento.

Durante evento em São Paulo, Galípolo afirmou que a dispersão da inflação tem recuado após atingir nível "bastante elevado" em abril, mas que esse processo tem se concentrado nos preços de bens, com a inflação de serviços seguindo em nível incompatível com a meta.

Ele destacou ainda que as expectativas do mercado apontam para uma inflação acima da meta até 2028 -- algo “bastante incômodo” para o BC, segundo ele. Galípolo reiterou que a instituição vai perseguir a meta de 3% de inflação e que a taxa de juros seguirá em patamar restritivo por período prolongado.

Além dos comentários de Galípolo, o mercado recebeu positivamente a notícia de que Lula conversou por cerca de 30 minutos com Trump. Segundo o Palácio do Planalto, eles concordaram em se encontrar pessoalmente em breve.