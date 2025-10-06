UE precisa seguir a lei ao usar ativos russos congelados para ajudar Ucrânia, diz Lagarde

A UE então usaria o dinheiro para emitir um "Empréstimo de Reparação" para a Ucrânia.

"Esperamos que qualquer esquema que seja discutido e eventualmente introduzido em algum momento seja feito de acordo com as regras internacionais, com a lei internacional", disse Lagarde aos parlamentares europeus em Estrasburgo.

Lagarde teme que uma medida juridicamente controversa prejudique a credibilidade do euro e desestimule os investidores a manterem ativos em euros, o que poderia prejudicar a estabilidade financeira.

"Do meu ponto de vista, e tendo em mente a estabilidade financeira e a força do euro, estaremos atentos para garantir que o que for proposto esteja de acordo com o direito internacional (e) tenha em mente a estabilidade financeira", disse Lagarde em uma audiência parlamentar.

Quando os ativos russos foram congelados no início da guerra, o dinheiro foi investido em títulos. Esses títulos já venceram, e o dinheiro está retido na central de depósitos de valores mobiliários Euroclear, na Bélgica.

Lagarde disse que qualquer decisão deve ser acordada por todas as partes que detêm os ativos russos.