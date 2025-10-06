Vinci Compass fecha acordo para comprar Verde Asset e traz Stuhlberger como sócio

A previsão é de que a transação seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita às aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento.

Uma segunda fase foi estruturada como um "earnout", a ser pago após cinco anos do fechamento, na qual a Vinci Compass adquirirá os 49,9% restantes da Verde.

O acordo envolve uma contraprestação pagável em novas ações ordinárias Classe A e/ou dinheiro, a critério da Vinci Compass, com valor estimado em R$127,4 milhões.

As ações da Vinci, que são listadas nos Estados Unidos, fecharam a segunda-feira a US$10,72.

Stuhlberger, que se juntará à Vinci como sócio, continuará como CEO e CIO da Verde, "preservando a autonomia diária da equipe e, ao mesmo tempo, se beneficiando da plataforma mais ampla da Vinci Compass".

Ele começou sua carreira na Hedging-Griffo em 1981 e em 1997 lançou o Fundo Verde, um dos maiores e mais antigos hedge funds do Brasil. Em 2007, o Credit Suisse comprou o controle da Hedging-Griffo e, em 2015, com sua equipe, Stuhlberger fundou a Verde.