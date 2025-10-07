Ação da MRV&Co desaba após geração de caixa do 3º tri frustrar

"Esperávamos uma geração de caixa mais forte devido ao melhor ritmo de transferências e à sazonalidade", afirmaram analistas do Citi em relatório a clientes, acrescentando que os números operacionais parecem "pouco inspiradores" para a tese de investimento na companhia.

Analistas do Itaú BBA também chamaram a atenção para dados ainda fracos sobre fluxo de caixa. "Ainda não melhorou muito, e a empresa registrou queima de caixa em todos os seus segmentos de negócios, impactada por efeitos não recorrentes nas operações brasileiras, como atrasos nas transferências devido à suspensão de subsídios regionais em dinheiro."

Quando excluída a cessão da carteira, houve consumo ajustado de R$313 mil na MRV Incorporação.

De acordo com a empresa, o atraso gerado nos repasses de recursos de programas regionais de habitação ocasionou um descasamento temporal de R$93 milhões na geração de caixa do trimestre.

"Caso esse atraso não tivesse acontecido, a geração de caixa do período teria sido de R$123 milhões", acrescentou.

No segundo trimestre, a divisão teve consumo de caixa de R$38,2 milhões e no primeiro trimestre consumo de R$127,4 milhões.